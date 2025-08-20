ASローマは、アストン・ヴィラからジャマイカ代表FWレオン・ベイリーをローンで獲得したことを発表した。背番号は「31」となった。ローン移籍には義務ではない買取オプションが付帯し、ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば2200万ユーロ（約38億円）での行使が可能だという。ベイリーはベルギーのヘンクで頭角を現し、2021年にアストン・ヴィラへ加入。公式戦144試合に出場し、22得点をマークした。23-24シーズンに