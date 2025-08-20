SNSをきっかけに投資によるもうけ話を信じた富山市の50代の男性が、8600万円余りをだまし取られたことが分かりました。射水警察署によりますと今年2月、富山市の50代男性のフェイスブックに女性名のアカウントからメッセージが届きました。その後LINEでやり取りをするようになる中で、相手から「投資サイトでもうけている」と持ち掛けられました。この投資サイトは「利用者がネットショップを開設し、商品を安く仕入れて販売