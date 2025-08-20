プレミアリーグ適応に苦しむフランス代表FWはチェルシー退団が濃厚になっている。『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、チェルシーに所属する27歳のフランス代表FWクリストファー・エンクンクはライプツィヒ復帰が近づいているという。ライプツィヒでブンデスリーガ得点王に輝くなどドイツでは圧巻の活躍の見せていたエンクンクは大きな期待と共に2023年7月、ライプツィヒからチェルシーに完全移籍。しかし加