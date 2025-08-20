19日夜、宮崎市内の道路を走行中に目撃されたのは、突然上空から光を放ち落下する球のようなもの。その瞬間、辺りがまるで昼間のように明るくなったのです。これは一体？「火球」とみられるまばゆい光が、西日本の各地で目撃されました。光の球は宮崎・延岡市でも、ちかちかと空を明るく照らし、また鹿児島市の桜島を映すカメラには、発光と同時に山の稜線（りょうせん）がくっきりと浮かび上がっていました。長崎県内の夜の道路で