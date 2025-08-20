高岡市の出町市長は、河村幹治副市長を任期途中の今月末で解職する意向を示しました。新しい体制づくりを早く進めたいという考えからで、市長の意向による副市長の解職は異例です。出町市長はKNBの取材に対して、河村副市長を今月末で解職するとしました。理由としては、高岡市政をチェンジするという自らの公約を一日も早く実現したいという思いからだと話しました。河村幹治副市長は64歳、県の部長を経て2020年4月に高岡市の副市