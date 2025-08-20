ニッポン放送内田雄基アナウンサー（27）が、元東北放送アナウンサーで科学館勤務の三浦菜摘さん（28）と今月24日に結婚することが20日、分かった。内田アナは「こうして人生の節目を迎えることができ、感謝申し上げます」と喜びを語っている。同局によると、2人は学生時代に通っていたアナウンサースクールで出会い、共通の趣味であるオンラインゲームのゲーム仲間から交際に発展。交際3年を経て、昨年暮れにプロポーズをしたとと