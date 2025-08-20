山梨県の大学教授らによるギャンブル依存に関する大規模な追跡調査の結果、富山県の依存傾向は山梨県と並び、全国ワーストであることが分かりました。山梨県の都留文科大学の教授が代表を務める研究チームは、ギャンブル依存に関して、全国のおよそ4万3000人を5年間追跡調査しました。調査ではギャンブルに行く頻度や使用金額などから依存度を数値化し、地域ごとの違いやパチンコや公営競技といった種類別の傾向を分析