コスプレーヤーえなこ（31）が20日までにインスタグラムを更新。チャイナ服姿を投稿した。「コミケは終わったけどまだまだえなこの夏、続きます」と伝え、胸の谷間部分が大胆にカッティングされたチャイナ服姿を投稿。スリットからはまぶしい美脚をのぞかせている。この姿にフォロワーからは「えなこの夏堪能します」「ステキな衣装だね」「童顔と成熟したボディーとの対比が素晴らしい」「もう最高〜」とコメントが寄せられている