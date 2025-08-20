◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２０日・エスコン）レイエス外野手が２―２の５回２死一塁の第３打席、入山から右翼最前列へ飛び込む勝ち越し２５号２ランを放った。第２打席から２打席連発となり、昨季記録した自身のキャリアハイ２５本塁打に並んだ。打点も７２となりリーグ２冠を独走している。第２打席の本塁打後には、「すごくやる気とモチベーションが高く、良いマインドで打席に入りました。何としてでもチームの