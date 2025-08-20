シンガー・ソングライター沢田聖子（63）が20日に自身のブログを更新。菓子の原材料名表示に言及した。沢田は「飴を舐めた袋の裏を見た原材料名を見た。食物繊維ポリデキストロース…」と該当の袋を写真で投稿した。さらに「アメリカ製造又は中国製造又はその他」と表示に言及し「…って結局、どこで製造してるのよ!?こんな表記で問題ないの!?」と疑問を投げかけた。