２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング興行に出場した２選手が硬膜下血腫で死去したことを受け、ジム会長らで構成される日本プロボクシング協会の理事らが２０日、都内で臨時理事会を開催。ＫＯ負けした選手の出場禁止期間について、ＣＴ検査を受けて許可を受けた場合は９０日間から６０日間に短縮されるルールの廃止が決定。また９０日間の出場禁止を、ダメージ次第でＫＯ負けした選手以外にも適用することを決めた