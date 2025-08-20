ロックバンドSHAZNAのボーカルのIZAM（49）が20日、インスタグラムを更新。「鬼滅の刃」のキャラクター、童磨にふんした姿を投稿した。「みんなを待ってるからさぁ。。。いい夜にするよ〜」とコメントし、童磨にふんした姿を動画で投稿した。この動画にフォロワーからは「めっちゃ童磨似合ってます」「リアル童磨!!」「素敵過ぎた」とコメントが寄せられている。