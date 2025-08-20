きのう夕方、北アルプスの薬師峠キャンプ場で登山者のテントと食料がツキノワグマに持ち去られる被害がありました。キャンプ場の利用者が撮影した映像には、テントの脇でクマが食べ物をあさる姿が映っていました。管理する県はきょうから当面の間キャンプ場を閉鎖しました。テントのそばで何かを食べるクマ。きのう午後5時前、薬師峠キャンプ場で撮影された映像です。動じることなく、悠々と食べているようにも見えます。別の映像