フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が20日までにインスタグラムを更新。海ほたるを訪問したことを報告した。「お仕事帰りに海ほたる#理由は後日#久しぶり#千葉」とコメントし、その様子を投稿。海を眺める姿やスイーツの写真をアップしている。この投稿にフォロワーからは「海ほたるデートしたい」「かわいい振り向き様に笑顔を向けられたらキュン死しそう」「海に現れた天使すぎる愛ちゃん」とコメントが寄せられている。