◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２０日・神宮）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が怒りでバットを真っ二つに折った。５回１死一塁、アビラの低めの落ちる球に空振り三振に倒れ、２０打席連続無安打となると、膝を曲げて足を上げ、太ももの上でバットを上からたたきつけて折った。場内は騒然とした。キャベッジは初回に落ちる球に見逃し三振。３回無死満塁では同じく低めの落ちる球に遊飛に倒れていて、ストレスがた