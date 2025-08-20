立ち技格闘技「K−1」は20日、都内で記者会見を行い、9月7日の「K−1ワールドMAX」にMMAルールで参戦するシナ・カリミアン（37＝イラン）が激怒した。対戦相手のブレイク・トルーブ（37＝米国）がVTRで過激なメッセージを見たカリミアンは「そのエネルギーを取っておけ。リングで叩きのめしてやる。コメントもいらない」と怒りの表情。宮田充K−1プロデューサーの前にあったトルーブの写真パネルをいきなり取り上げて、叩き折