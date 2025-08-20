◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(20日、神宮球場)ヤクルトは4回、山田哲人選手が巨人の先発・森田駿哉投手から2ランホームラン。勝ち越しの一発となり、リードに成功しました。2回に村上宗隆選手の8号特大ソロアーチで先制し、3回に巨人・泉口友汰選手にタイムリーを浴びる展開。1点が勝敗を左右するような試合運びのなか、ヤクルトに流れをもたらしたのはベテランの山田選手でした。同点で迎えた4回、1アウトからオスナ選手が