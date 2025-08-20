◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA（20日、横浜スタジアム）広島先発の大瀬良大地投手が3回5失点で降板しました。大瀬良投手は初回、打たせて取るピッチングで三者凡退とします。しかし2回、先頭のオースティン選手・山本祐大選手に連打を許し、2塁3塁のピンチ。続く梶原昂希選手からは空振り三振を奪いましたが、7番・三森大貴選手にヒットを浴び、先制を許しました。さらに京田陽太選手にもタイムリーで失点すると、DeNA先発の東克