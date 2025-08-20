アーティストｌｕｚ（本名・帯刀光司）さんが１９日に死去した。２０日に所属事務所が公式サイトで公表した。葬儀は近親者で執り行う予定。【事務所の報告全文】弊社所属のアーティストｌｕｚ（本名：帯刀光司）が、２０２５年８月１９日、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております。生前に賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。