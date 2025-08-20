クアルコムは、スマートフォン向けの新型チップセット「Snapdragon 7s Gen4」を発表した。 Snapdragon 7s Gen4は、ミドルレンジのスマートフォン向けチップセット。4nmプロセスルールで製造される。CPUは「Kryo」（8コア）で最大2.7GHzの周波数で動作する。GPUは「Adreno」で、それぞれ前モデルと比較して7％性能が向上した。最大でWFHD＋、144Hzのディスプレイに対応し、HDR10＋もサポートする