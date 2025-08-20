多くの車が行き交う14日午後9時半過ぎ、東京・江戸川区の幹線道路で目を疑う逃走劇が撮影されました。画面左側にある脇道から猛スピードで現れた赤い車。突然前方に進入し、センターラインを大幅にはみ出すほどの勢いです。目撃者：ものすごい勢いで出てきた。私の前を走っていた車が、ぶつかりそうな感じで飛び出してきた。目撃者は「さらに加速して前へ前へ行って、先の信号で強引に右折していった。なんか本当に逃げるような感