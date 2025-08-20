昨夜、県内各地の上空で火球の目撃が相次ぎました。こちらは益城町を走行していた車のドライブレコーダーの映像です。先ほどの映像と同様に上空に強い光が確認できます。運転していた人に取材をすると…。■視聴者「びっくりしましたし、恐怖と感動が一緒に来た感じでした。いきなりお昼になりましたよ。 1秒から2秒の間くらいですけど」南阿蘇ルナ天文台の宮下恭光さんによりますと、火球は宇宙にある砂や石が大気圏