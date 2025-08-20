山田裕貴（34）の主演映画「ベートーヴェン捏造」（関和亮監督、9月12日公開）プレミアムナイトが20日、東京・丸の内ピカデリーで行われた。ベートーヴェンを演じ、ドイツ人の役に初挑戦した古田新太（59）は壇上で「明日、大阪城の役をやるんだよ！人でもなくなったよ！」と口走り、場内を笑わせた。「ベートーヴェン捏造」は、19世紀にウィーンで起きた音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫った、文筆家かげはら史帆氏の歴史