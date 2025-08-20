メ～テレ（名古屋テレビ） 70代の女性が、警察官を名乗る男らに7500万円相当の暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと今年5月中旬ごろ、愛知県豊橋市に住む70代の女性の携帯電話に、警察官を名乗る男から「詐欺事件を捜査していたところ、あなた名義のキャッシュカードが使われていた」「あなたがカードを売ったのではないか」などと電話がありました。 女性は別の警察官や検事を名乗る男から