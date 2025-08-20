メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、現地から移送された日本人29人が逮捕され、先ほど日本に到着しました。 捜査関係者によりますとカンボジアで拘束された10代から50代の日本人の男女29人は、関東地方の男性に警察官をかたる電話をかけ、現金をだまし取ろうとした疑いが持たれています。 29人を乗せたチャーター機は20日午後カンボジアを出発し、29人は日本の領空に入っ