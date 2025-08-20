ボートレース多摩川の男女混合戦「多摩川のおんなカップ」が、20日に開幕した。初日、着以上に軽快な動きだったのが小山勉（39＝埼玉）だ。30日のフライング休み明けということもあって前検は「休み明けなのでボチボチいきます」と控えめだったが、初戦の前半8R4号艇は、3号艇の石井裕美がピット離れで遅れてスローの3コースに足場を固めた。スタート後、内2艇の動きを見てインから先マイに出た本橋克洋の懐を的確に捲り差し