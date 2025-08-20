オンラインで出会ったことのある人にとって、人と実際に会ったときに「思っていたのと違った」と感じることは多いでしょう。現実とネット上の姿のギャップに驚くことは、誰にでも起こりうることです。漫画家の横山了一さんがInstagramに投稿した『オフ会で危険なフレンドに会う話』は、まさしくそんな“想定外の出会い”を描いた作品です。【漫画】『オフ会で危険なフレンドに会う話』（全編を読む）物語の主人公・レオンは小学4年