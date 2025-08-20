マクドナルドの店舗＝2024年7月、東京都内日本マクドナルドは20日、おもちゃ付きのセットメニュー「ハッピーセット」で、29日から予定していた人気漫画「ワンピース」のトレーディングカードが付くキャンペーンを中止すると発表した。過去に別のキャンペーンで配布したおもちゃの提供で代替する。転売目的の大量購入や、食品廃棄といった混乱が起きる恐れを踏まえたとみられる。マクドナルドは「関連施策見直しの一環として総