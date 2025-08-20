おととい、消費期限の表示に誤りがあったことを発表した「ミニストップ」について、東京・江戸川区の店舗に今週にも立ち入り検査が行われることがわかりました。コンビニチェーンの「ミニストップ」が店内で調理する手づくりおにぎりと弁当について、東京や大阪、埼玉など全国にある23店舗で消費期限の表示を偽っていた問題。東京・江戸川区によりますと、ミニストップの「葛西トラックターミナル店」に今週にも、保健所が立ち入り