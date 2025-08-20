黒竜江省伊春市にある上甘嶺渓水国家森林公園に足を踏み入れると、原始の姿をとどめる森林がうっそうと生い茂り、チョウセンゴヨウやドラゴントウヒなどの古木が空に向かってまっすぐ伸びている。1立方メートルあたり数万ものマイナスイオンを含んだ空気を深く吸い込むと、森林の清浄さや清新さが体内に染みわたるような感じがする。人民網が伝えた。同公園は小興安嶺山脈の中部、湯旺河の流域にある。森林率は96％に達し、通年に