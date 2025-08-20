お盆期間中の東海道新幹線の1日あたりの利用者数、静岡空港の搭乗者数ともに2024年の数字を上回ったことが分かりました。JR東海によりますと、お盆期間中の8月8日から17日までの10日間に東海道新幹線を利用した人は、409.1万人で前の年を13％上回りました。1日当たりの平均利用者数は約40万9000人で、お盆期間中では過去最多だということです。静岡駅を発着する新幹線自由席の混雑のピークは下りが、8月9日のひかりで乗車率1