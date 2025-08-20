インドのモディ首相は現地時間8月19日、ニューデリーの首相府で中央外事活動委員会弁公室の王毅主任と会談しました。モディ首相は王毅主任に、習近平主席と李強総理への心からのあいさつを託すとともに、「間もなく開かれる上海協力機構（SCO）天津サミットに出席し、習近平主席と会談することに非常に期待している。また、中国がSCO輪番議長国として活動し、サミットの円満な成功を確保することを全力で支持する」と述べました。