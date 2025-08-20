◆ソフトバンク―西武（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之投手が、4回2死までの完全投球から一転、逆転2ランを許した。中7日で前回登板と同じ西武相手にマウンドへ上がった右腕。初回は先頭から3者連続三振と完璧な立ち上がりに。2回以降も力強い直球を軸に相手をねじ伏せる投球を見せた。4回も先頭から2者連続奪三振で8奪三振となり、今季最多を早くも更新。しかし、続く渡部聖弥に中前へ運ばれて初安