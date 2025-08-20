◆ソフトバンク―西武（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの山川穂高内野手が先制の20号ソロを放った。2回無死。西武先発の松本航の135キロカットボールに反応。逆方向へ高々と上がった打球は右中間テラス席へと飛び込んだ。これで本塁打王を獲得した昨年に続き2年連続8度目の20号に到達した。 