「キャンドゥ」は、8月21日（木）から、映画『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』を題材にしたグッズを、全国の店舗で発売する。【写真】ちょっとしたお出かけに便利な「ミニトート」も！アイテム一覧■全26品番をラインナップ今回登場するのは、ジャック・スケリントンなどハロウィンタウンの仲間たちをユニークに描いたグッズ全26品番。満月をバックに丘の上に立つジャック・スケリントンとサリーが