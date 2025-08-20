◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２０日・神宮）巨人の森田駿哉投手が５回にプロ初安打となる右前安打を放った。１―３で迎えた５回。先頭で打席に立った森田はアビラの７球目・変化球を振り抜き、右前安打。これが今季６打席目でのプロ初安打となり、記念球が回収された。