◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年8月20日神宮）巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）が20日のヤクルト戦（神宮）でプロ3度目の先発登板。5回の第2打席でプロ初安打となる右前打を放った。2回に村上8号ソロ、4回に山田8号2ランと今季初のアベック弾を許し、4回までに3失点。4回終了時点で75球を投じていた森田だったが、1―3で迎えた5回、先頭打者として回ってきた打席に向かった。すると、相手先発右腕・アビラがカ