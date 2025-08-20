群馬県内は２０日も高気圧に覆われ、各地で気温が上がりました。館林で３８．２℃、前橋で３８．０℃を観測するなど、厳しい暑さとなりました。 正午すぎの前橋駅前には、日傘や携帯用の小型扇風機などで暑さをしのぐ人たちの姿がみられました。前橋地方気象台によりますと県内は高気圧に覆われ朝から気温が上がりました。館林で３８．２℃、前橋で３８．０℃、伊勢崎で３７．８℃、桐生で３７．６℃を観測するなど県内８つの地点