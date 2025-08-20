周南市・須金の秋の味覚”ブドウ”と”ナシ”のゆうパックの出荷式が開かれました。周南市須金地区の15の農園が加盟する「須金ぶどう梨生産組合」では、須金のブドウとナシを全国に届けようと、日本郵便と連携した出荷に取り組んでいます。きょう開かれた出荷式では、「須金ぶどう梨生産組合」から日本郵便の砂 孝治中国支社長に須金のナシが手渡されました。（須金ぶどう梨生産組合 山本 誠治組合長）「雨も少なくて太陽の恵みも