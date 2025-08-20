幼児教育や保育の魅力を体験してもらおうと、群馬県内の中学生や高校生が前橋市内のこども園を訪れるバスツアーが２０日に行われました。 前橋市の「ＳｕｒｕＳｕ上陽こども園」を訪れたのは、県内の中学生や高校生とその保護者合わせて２１人です。これは幼児教育や保育の魅力を体験し将来の仕事の選択肢のひとつにしてもらおうと、県が毎年この時期に行っている「体験バスツアー」です。 こども園を訪れた生徒たち