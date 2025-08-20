少林寺拳法で全国大会に出場する選手たちが２０日、前橋市役所を訪れ大会での活躍を誓いました。 前橋市役所を訪れたのは、市内に道場を持つ前橋橘道院拳友会に所属する少林寺拳法の選手ら１３人です。この道場では、全国大会の１２種目中個人やペア、親子などの７種目に県大会を勝ち上がった１０歳から６０歳までの男女１４人が出場します。 選手たちは前橋市の細谷副市長に対し、「相方と息を合わせて迫力を出したい」「群馬が