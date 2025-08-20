岩国市で地元にゆかりのあるゲストを招いたトークイベントが行われました。オリンピック金メダリストや人気漫画の作者が自身の生き方や地元への思いを語りました。地域で働く人や地元にゆかりのあるゲストなど100人を招いて行われるトークイベント＝「岩国市100人カイギ」。最終回のゲストのひとり岩国工業出身でパリオリンピックフェンシング金メダリストの加納虹輝選手です。小学6年生でフェンシングを始め中学卒業