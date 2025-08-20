第３回ルーキーズサマーＣ・Ｓ３は２０日、浦和競馬場で２歳馬９頭が１４００メートルを争った。御神本訓史から笹川翼に乗り替わりとなった３番人気のロードレイジングが直線で抜け出し、粘るコパノワイアットに３馬身差をつけて優勝。現２歳世代の南関東重賞一番乗りを果たし、鎌倉記念・Ｓ２（１０月１５日、川崎）への優先出走権を獲得した。◇ロードレイジング父モズアスコット、母カワカミハナコ（父ネオユニヴァース）。