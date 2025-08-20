◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２０日・神宮）同点で迎えた４回に巨人の先発・森田駿哉投手が勝ち越し２ランを浴びた。２回にソロ本塁打を打たれた４回先頭の村上宗隆内野手は空振り三振に打ち取ったが、オスナ内野手にこの試合初めての四球を与えた１死一塁。ここで山田哲人内野手に左翼スタンドへの８号２ラン本塁打を打たれ、２点を勝ち越された。森田の投球について、杉内俊哉投手チーフコーチは「ボールは悪