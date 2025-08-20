約30年前にオープンした静岡県富士市のマリンプールの存続が危ぶまれています。夏休みの子どもたちに人気の施設の存続を求めて、8月20日に地元の住民らが富士市長に要望書を提出しました。 【写真を見る】地元の住民らが富士市長に要望書を提出する様子、使用禁止になっているスライダー 20日も多くの子どもたちでにぎわった静岡県富士市のマリンプール。富士市内はもちろん市外からも人気の施設ですが