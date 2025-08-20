防府市のアスピラートで開催されている「Trick Art展」。きょう（２０日）、来場者が1万人を突破し記念セレモニーが行われました。1万人目の来場者となったのは岩国市から防府市に帰省中の近藤さん親子です。記念セレモニーでは防府市文化振興財団の上野清会長から作品集など記念品が贈られました。母親の幸子さんは夏休み中の子どもたちに喜んでほしいと訪れたそうです。（母親・幸子さん）「びっくりしました