７７人が亡くなった広島土砂災害から１１年です。 被災地は祈りに包まれました。 午前２時半ごろ。 土砂災害が起きたとみられる時間に家族や友人を亡くした人らが祈りを捧げました。 小原山町内会財原一夫会長 「１１年たっても亡くなられた方の顔とか、町内会の行事をしたりそういうことをやったことがずっと思い出される」 ２０１４年 ８月２０日未明。 広島市北部で線状降水帯による大規模な土砂崩れが発生し災害関連死