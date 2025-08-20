静岡県伊東市の3つの経済団体が8月20日、田久保真紀市長に対して辞職を求める要望書を提出しました。 【写真を見る】3つの経済団体が田久保真紀市長に対して辞職を求める要望書を提出 「伊東市には、お金を落としたくない」こうした声も聞かれる中、伊東のイメージ低下による経済の停滞が懸念されています。 ＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞ 「午前9時40分です。今、田久保市長が登庁してきました」 ＜記