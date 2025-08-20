韓国で大手百貨店の一つとして知られる現代（ヒュンダイ）百貨店が９月１９日、「渋谷ＰＡＲＣＯ」の４階に「ザ・ヒュンダイ・グローバル」として正規店舗をオープンすると１９日、現地メディアのＫＢＳニュースなどが報じた。「ザ・ヒュンダイ・グローバル」は一時的なポップアップストアではなく、初の常設正規店舗として運営されるものだという。記事によると、同社はプレスリリースで「日本進出はグローバル事業を拡大し