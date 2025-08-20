2026年5月いっぱいで、グループでの活動終了を発表している「嵐」。そのメンバー3人の主演ドラマが放送されている。水曜21時からの、相葉雅紀主演（大森南朋、松下奈緒とのトリプル主演）『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日系）。土曜21時からの、櫻井翔主演『放送局占拠』（日本テレビ系）。そして日曜21時からの、松本潤主演『19番目のカルテ』（TBS系）の3作だ。それぞれジャンルが違う作品だが、その評価は?